أمم أفريقيا للمحليين.. 3 دول تنظم نسخة 2024

أعلن رئيس مجلس اتحادات شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم والاس كاريا، أن كينيا ستشارك في استضافة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين عام 2024 مع تنزانيا، وأوغندا.

كانت الحكومة الكينية وافقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خطط لاستضافة البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا، لكن كاريا الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم، قال إن استضافتها ستشهد مشاركة تنزانيا، وأوغندا.

وقال كاريا في الاجتماع العام السنوي لاتحاد التنزاني للعبة السبت في مدينة إيرينغا جنوب البلاد: "في (أيلول) سبتمبر من العام المقبل، حصلنا على حقوق استضافة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في تنزانيا، وكينيا، وأوغندا وستوفر كل دولة إلى جانب زنجيبار ملعبا واحدا للمسابقة".

وأضاف "سنطلب من الاتحاد الإفريقي (كاف) جمع المنتخبات الأربعة الممثلة لاتحادات شرق ووسط إفريقيا في القرعة لخلق منافسة بيننا".

كان الاتحاد الافريقي للعبة اختار البلدان الثلاثة كينيا وتنزانيا وأوغندا الواقعة في شرق إفريقيا لاستضافة مشتركة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2027، وبالتالي ستقام البطولة التي تنظم كل عامين في المنطقة لأول مرة منذ استضافت إثيوبيا نهائيات 1976.

واستضافت الجزائر النسخة الاخيرة لأمم إفريقيا للاعبين المحليين في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين حيث توجت السنغال باللقب بفوزها على الدولة المضيفة بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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