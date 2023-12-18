قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يصطدم بنابولي ومواجهة قوية بين مدريد وإنتر

أسفرت قرعة دور الـ 16

من دوري أبطال أوروبا التي سحبت اليوم الإثنين، عن مواجهات قوية

يمكن أن يطلق عليها نهائي مبكر خاصة مباراة نابولي وبرشلونة.

وسيواجه نابولي منافسه برشلونة على أرضه ذهاباً قبل أن يستضيفه خارج أرضه في مواجهة العودة، وذلك وفقاً لقوانين سحب القرعة التي منحت أفضلية لعب لقاء على العودة على أرض كل من تصدر مجموعته.

وصنفت الفرق الـ16 المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مستويين، إذ ضمّ الأول أبطال المجموعات، وكان الثاني لأصحاب الوصافة.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى سيلتقي من المستوى الأول أتلتيكو مدريد بمنافسه إنتر، ونصّت قوانين قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على التقاء كل فريق من المستوى الأول مع آخر من المستوى الثاني، ولا يمكن أن يلتقي فريقان من دولة واحدة أو إذا كانا في مجموعة واحدة.

وجاءت قرعة ثمن النهائي على النحو الآتي:

بورتو البرتغالي - أرسنال الإنجليزي

نابولي الإيطالي - برشلونة الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال سوسييداد الإسباني

إنتر ميلان الإيطالي - أتلتيكو مدريد الإسباني

آيندهوفن الهولندي - بوروسيا دورتموند الألماني

لاتسيو الإيطالي – بايرن ميونيخ

كوبنهاغن الدنماركي - مانشستر سيتي الإنجليزي

لايبتسيغ الألماني - ريال مدريد الإسباني

المستوى الأول

بايرن ميونيخ الألماني، آرسنال الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ريال سوسييداد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، برشلونة الإسباني.

المستوى الثاني

كوبنهاغن الدنماركي، آيندهوفن الهولندي، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبتسيغ الألماني، بورتو البرتغالي.

وكان مانشستر سيتي حقق اللقب في النسخة الماضية لأول مرة في تاريخه،

بفوزه في النهائي على حساب منافسه إنتر.

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