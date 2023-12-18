بعد سفره إلى السعودية.. قصر كيفين دي بروين يتعرض للسرقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض قصر النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي للسرقة، خلال الفترة الحالية التي تشهد سفر اللاعب مع السيتيسينز إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.
وأوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن قصر دي بروين في إنجلترا تعرض للسرقة ولم يكن أحد داخله أثناء عملية السطو، التي تمت بين الرابعة إلى التاسعة مساء السبت الماضي، وقام اللصوص بتخريب المنزل وسرقوا الكثير من الأغراض.
واكتشفت عملية السرقة ميشيل لاكروا زوجة اللاعب، بحسب ما أكدته الصحيفة.
الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه أوروا الياباني بنصف نهائي كأس العالم للأندية، والفائز من تلك المواجهة سيتقابل مع الفائز من لقاء الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي.
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