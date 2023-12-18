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بعد سفره إلى السعودية.. قصر كيفين دي بروين يتعرض للسرقة

12/18/2023 8:01:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض قصر النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي للسرقة، خلال الفترة الحالية التي تشهد سفر اللاعب مع السيتيسينز إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وأوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن قصر دي بروين في إنجلترا تعرض للسرقة ولم يكن أحد داخله أثناء عملية السطو، التي تمت بين الرابعة إلى التاسعة مساء السبت الماضي، وقام اللصوص بتخريب المنزل وسرقوا الكثير من الأغراض.

واكتشفت عملية السرقة ميشيل لاكروا زوجة اللاعب، بحسب ما أكدته الصحيفة.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيواجه أوروا الياباني بنصف نهائي كأس العالم للأندية، والفائز من تلك المواجهة سيتقابل مع الفائز من لقاء الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي.

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