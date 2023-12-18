محمد بن زايد: أبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وللشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.متمنياً سموه

لدولة قطر دوام التقدم والنماء.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "X": "أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لدولة قطر دوام التقدم والنماء".

وأضاف سموه: "العلاقات الإماراتية-القطرية أخوية وراسخة، ونمضي معاً نحو تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين".

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