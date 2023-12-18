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«جولدمان ساكس» يخفض توقعاته لسعر برنت في العام 2024

12/18/2023 8:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قلص بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في 2024، بعشر دولارات للبرميل، إلى ما يتراوح بين 70 و90 دولاراً، وأشار إلى أن الإنتاج القوي من الولايات المتحدة، سيخفف من أي ارتفاع في أسعار النفط.

وقال محللوه في مذكرة «ما زلنا نتوقع تحرك الأسعار، ضمن نطاق محدد، وأن تكون تقلبات الأسعار متوسطة فقط في 2024. ومن المفترض أن تحد الطاقة الفائضة المرتفعة، للتعامل مع الصدمات التي تقلل الإمدادات، من التحركات الصعودية للأسعار».

ويتوقع البنك الاستثماري الآن أن يصل برنت إلى ذروة عند 85 دولاراً للبرميل في يونيو 2024، وأن يبلغ في المتوسط 81 دولاراً أو 80 دولاراً في 2024 و2025، مقابل 92 دولاراً في السابق.

وجرى تداول برنت عند نحو 77 دولاراً خلال تداولات، الاثنين، بانخفاض 20 عن أعلى مستوياته في عدة أشهر الذي سجله في سبتمبر/ أيلول. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 72 دولاراً للبرميل.

وأضاف جولدمان ساكس أن استمرار الإمدادات من مصادر خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة الولايات المتحدة، يشير إلى أن العديد من الرياح الداعمة للإنتاج الأمريكي، من المرجح أن تستمر في عام 2024.

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