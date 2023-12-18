الأسهم الأوروبية تحت ضغط «العقارات» و«اليابانية» تترقب أسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بضغط من هبوط أسهم العقارات، في وقت تتأثر فيه المعنويات، بعد أن قلل مسؤولون كبار في المركزي الأوروبي، من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريباً.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة خلال التداولات، بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي، يوم الجمعة، في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل.

وهبطت أسهم العقارات 0.9 في المئة، فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3 في المئة، بدعم من صعود 4.3 في المئة لسهم فودافون، بعد مقترح من إلياد لدمج أعمالهما في إيطاليا.

في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، كانوا حريصين على الإبقاء على رسالة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول حتى مارس/ آذار، ما يجعل من المستبعد اتخاذ أي قرارات خفض قبل يونيو/ حزيران.

وعلى مدى الأسبوع، سيترقب المستثمرون أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، فضلاً عن قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة نوفمبر/ تشرين الثاني لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).





اليابان

وتراجع المؤشر نيكاي الياباني، مع توخي المستثمرين الحذر لدى انتظارهم لمؤشرات من كازو أويدا، محافظ البنك المركزي الياباني، بشأن تغير محتمل في السياسة النقدية فائقة التيسير.

وهبط نيكاي 0.64 في المئة، ليغلق عند 32758.98 نقطة، كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 في المئة، إلى 2316.86 نقطة.

ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.18 في المئة، ليشكل أكبر ضغط على نيكاي. كما هبط سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.42 في المئة.

لكن شركات الشحن قفزت 5.61 في المئة. وقال أحد المشاركين في التعاملات، إن هذا الارتفاع جاء وسط تكهنات برفع رسوم الشحن، بعد أن قالت شركتان كبيرتان للشحن، منهما إم.إس.سي، إنهما ستتجنبان العبور من قناة السويس، في ظل تكثيف حركة الحوثي في اليمن لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.

لكن الارتفاع اقتصر على أربعة قطاعات من أصل 33 قطاعاً فرعياً في بورصة طوكيو. ومن بين 225 سهماً على نيكاي، ارتفع 45، وهبط 179، واستقر سهم واحد.