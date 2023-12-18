النفط يرتفع 1 % مع تراجع الصادرات الروسية وتوترات البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط واحداً في المئة تقريباً في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا، وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات، بسبب التوترات في البحر الأحمر.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً أو 0.9 في المئة، إلى 77.24 دولاراً للبرميل خلال التداولات، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً، أو 0.9 في المئة، إلى 72.08 دولاراً للبرميل.

وقالت روسيا الأحد، إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يومياً أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أكبر مصدرين للنفط في العالم دعم الأسعار العالمية.

وفي مطلع الأسبوع، قالت شركات شحن، ومنها (إم.إس.سي) و(إيه.بي مولر- ميرسك)، وهما من أكبر الشركات لشحن الحاويات في العالم، إنها ستتجنب المرور في قناة السويس، مع تصعيد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحراً، وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط، عبر قناة السويس، أو خط أنابيب سوميد القريب، بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقاً إلى آسيا، ومنها النفط الروسي.

وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد، بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع الماضي، ما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعاً.