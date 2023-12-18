النفط يرتفع 1 % مع تراجع الصادرات الروسية وتوترات البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار النفط واحداً في المئة تقريباً في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا، وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات، بسبب التوترات في البحر الأحمر.
زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً أو 0.9 في المئة، إلى 77.24 دولاراً للبرميل خلال التداولات، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً، أو 0.9 في المئة، إلى 72.08 دولاراً للبرميل.
وقالت روسيا الأحد، إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يومياً أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أكبر مصدرين للنفط في العالم دعم الأسعار العالمية.
وفي مطلع الأسبوع، قالت شركات شحن، ومنها (إم.إس.سي) و(إيه.بي مولر- ميرسك)، وهما من أكبر الشركات لشحن الحاويات في العالم، إنها ستتجنب المرور في قناة السويس، مع تصعيد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحراً، وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط، عبر قناة السويس، أو خط أنابيب سوميد القريب، بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقاً إلى آسيا، ومنها النفط الروسي.
وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد، بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع الماضي، ما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعاً.
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