96 % من الشركات تبحث عن عمال يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي

تستمر النقاشات حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لمستقبل العمل.. في الوقت الذي يُعتقد فيه على نطاق واسع بأن تطبيقات وتقنيات الـ AI المتطورة، من شأنها أن تحل محل الموظفين، وتخلق واقعاً جديداً، ربما يكون أسرع مما هو مُتوقع في سوق العمل.

ورصد استطلاع حديث أجرته ResumeBuilder، كيف ينظر 750 شخصاً من قادة الأعمال إلى مدى تأثير التكنولوجيا في شركاتهم، وموقفهم من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العام المقبل 2024.

وبحسب نتائج الاستطلاع أيضاً، فإن 96 % من الشركات، قالت إنها سوف تبحث عن عمال يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي. كما ستقوم 91 % من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تخطط لبدء استخدامه في عام 2024، بتعيين موظفين جدد في العام المقبل، ويقول 96 % منها إنه سيكون من المفيد جداً (65 %)، أو مفيداً إلى حد ما (31 %)، للمرشحين، أن يتمتعوا بخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، يقول 83 % من هذه المجموعة نفسها، إن الموظفين الذين لديهم مهارات الذكاء الاصطناعي، سيتمتعون بالتأكيد (45 %)، أو ربما (38 %)، بأمان وظيفي أكبر في شركاتهم، مقارنة بأولئك الذين لا يمتلكونها.

تبعاً لنتائج الاستطلاع، تستخدم 53 % من الشركات حالياً الذكاء الاصطناعي، وتخطط 24 % منها للبدء في عام 2024.

من بين الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي حالياً، يقول 37 % إنه تم تسريح عمال في عام 2023، لأنه لم تعد هناك حاجة إليهم بسبب استخدام الشركة للذكاء الاصطناعي.

وفي عام 2024، تقول 44 % من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، أو تخطط لذلك بحلول العام المقبل، إنه سيتم بالتأكيد (21 %)، أو ربما (23 %)، الاستغناء عن الموظفين بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي.

وعندما سُئلوا عن سبب استخدامهم للذكاء الاصطناعي حالياً، أجاب قادة الأعمال: دعم العملاء (بنسبة 67 %)، والبحث (بنسبة 66 %)، وإنشاء ملخصات الاجتماعات أو المستندات (بنسبة 61 %).

بالنسبة للشركات التي تخطط لبدء استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2024، تشمل أهم الاستخدامات المتوقعة دعم العملاء (62 %)، وإنشاء ملخصات للاجتماعات أو المستندات (57 %)، والأبحاث (52 %).