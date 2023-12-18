ارتفاع معدلات إفلاس الشركات حول العالم مع زيادة أسعار الفائدة وتراجع الدعم الحكومي

ترتفع حالات الإفلاس بين الشركات في الاقتصادات المتقدمة، وسط زيادة تكاليف الاقتراض، وتراجع الحكومات عن الدعم المقدر بتريليونات الدولارات لصالح الشركات المتعثرة خلال فترة الجائحة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن المحاكم الأمريكية، ونقلتها صحيفة Financial Times، ارتفع إفلاس الشركات الأمريكية 30 %، خلال فترة 12 شهراً منتهية في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأعلنت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- ارتفاع حالات الإفلاس 25 % خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر/ أيلول، مقارنة بنفس المستويات قبل عام.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، فإن مقدار هذا الزيادة أصبح من خانتين شهرياً، منذ يونيو، مقارنة بالعام الماضي.

أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، ارتفعت حالات الإعسار بين الشركات 13 % على أساس سنوي، في أول 9 أشهر من 2023، لتصل لأعلى مستوى في 8 سنوات.

وارتفعت حالات الإفلاس في فرنسا وهولندا واليابان، بأكثر من 30 % في أكتوبر، على أساس سنوي.

فيما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن معدلات إفلاس الشركات في بعض الدول، بما في ذلك دول الشمال، قد تجاوزت المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً.

وقال كبير الاقتصاديين لدى Capital Economics، نيل شيرينج، إن معدلات الفائدة المرتفعة وانهيار شركات الزومبي، التي كانت قد نجت بفضل الدعم المقدم خلال الجائحة، ضمن أسباب زيادة معدلات الإفلاس.

وأضاف: كما تسبب في زيادة تلك المعدلات، ارتفاع تكلفة خدمة الديون، والتراجع عن الدعم المقدم خلال الوباء، بجانب فواتير الطاقة المرتفعة بشكل خاص في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كما كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الشركات نجت من الانكماش الذي تسببت فيه الجائحة، بفضل الدعم الضخم للحكومات لصالح الشركات والأسر، والذي قُدر بأكثر من 10 تريليونات دولار، وتخص تلك التقديرات 2020، وأول أربع أشهر من 2021، لكن هذا الدعم تراجع من وقتها.

ويرى محللون أن حالات الإفلاس ستضغط على نشاط الاقتصاد العالمي، ونمو الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة.

فيما تتوقع وكالات موديز استمرار ارتفاع معدل التخلف عن السداد عالمياً في 2024، بعدما وصل لـ 4.5 % في فترة الاثني عشر شهراً، حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أعلى المتوسط التاريخي المقدر بـ 4.1 %.