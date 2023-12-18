تسع وجهات مذهلة للمسافرين مع فلاي دبي في الشتاء



مع اقتراب موسم العطلات، توفر فلاي دبي لمسافريها من دولة الإمارات مجموعة مختارة من الوجهات الرائعة التي تلبي رغبات كل مسافر. سواء كنت من المتزلجين، أو من رواد الشواطئ الذين يبحثون عن الشمس، أو من عشاق العطلات في المدينة الذين يتطلعون إلى استكشاف المناظر الطبيعية الحضرية النابضة بالحياة، فإن فلاي دبي لديها ملاذات الشتاء المثالية للمسافرين تلائم مختلف شرائح المسافرين.





ملاذات للمتزلجين



جورجيا: انطلق في مغامرة إلى قلب جبال القوقاز، حيث تعد المنحدرات الجورجية النقية في باكورياني وغودوري بتجربة تزلج مبهجة محاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة. بعد قضاء يوم على المنحدرات، يمكنك استكشاف فن الضيافة الجورجية

و شوارع تبليسي الساحرة، المعروفة بهندستها المعمارية التاريخية وثقافتها النابضة بالحياة.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى تبليسي من 8,877 درهمًا، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,575 درهمًا.

سالزبورغ: في جبال الألب النمساوية يمكنك استكشاف مسقط رأس موزارت و منتجعات التزلج ذات المستوى العالمي مثل اوبرتاورن، التي تمزج بين الجانب الثقافي والمغامرات المثيرة على المنحدرات. قم بنزهة عبر حدائق الميرابيل في سالزبورغ واستمتع بالتراث الموسيقي للمدينة.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى سالزبورغ من 11,587 درهماً، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,865 درهماً.

صربيا: توجه إلى كوباونيك، أكبر سلسلة جبال في صربيا، واكتشف جواهرها المخفية التي تلائم عشاق التزلج فضلا عن المنتجعات الحديثة والتضاريس الطبيعية المتنوعة لتوفر لك عطلة شتوية لا تنسى. استكشف أديرة القرون الوسطى التي تنتشر في المناظر الطبيعية وتذوق الأطباق المحلية في القرى الساحرة التي تقع داخل الجبال.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى صربيا من 9,347 درهماً، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,155 درهماً.

عشاق الشاطئ والملاذات الاستوائية

كرابي وباتايا: اكتشف جواهر تايلاند الساحلية واستكشف أجواء باتايا النابضة بالحياة أو جمال كرابي الهادئ، مما يوفر الخيارات المثالية لملاذ شاطئي مثالي في باتايا مع الأنشطة المائية. في كرابي، انطلق في مغامرة رائعة للتنقل بين الجزر لاكتشاف الجواهر الخفية لبحر أندامان بما في ذلك شاطئ رايلي الشهير بمنحدراته المذهلة من الحجر الجيري.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى كرابي وباتايا من 8,277 درهمًا، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية الى كرابي من 2,005 و أسعار الدرجة السياحية الاساسية الى باتيا من 1,805.



زنجبار: سافر واستكشف شواطئ زنجبار التي تفوح منها رائحة التوابل، حيث تشكل المياه الفيروزية والرمال الناعمة ملاذاً في شرق أفريقيا للاسترخاء والاستكشاف. استكشف التاريخ الغني في ستون تاون الغني، وتجول في الأسواق النابضة بالحياة وأبحر إلى جزيرة منيمبا أتول البكر للاستمتاع بتجربة غطس لا تُنسى وسط الشعاب المرجانية الملونة والحياة البحرية.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى زنجبار من 7,507 درهمًا، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الاساسية من

1,705 درهمًا.

جزر المالديف: استمتع بتجربة الرفاهية على الشواطئ ذات الرمال البيضاء في جزر المالديف مع الأكواخ فوق المياه والبحيرات الصافية والشعاب المرجانية النابضة بالحياة التي تجعل منها وجهة الأحلام لمحبي الشواطئ. قم برحلة بالطائرة المائية لمشاهدة الجزر المرجانية من الأعلى، واستمتع بالاسترخاء مع علاجات السبا المجددة للنشاط والمحاطة بجمال المحيط الهندي الهادئ.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى جزر المالديف من 4,313 درهمًا، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2,205 درهمًا.



لعشاق معالم المدن

براغ: انطلق إلى القصص الخيالية الشتوية في براغ حيث تشكل الشوارع المرصوفة بالحصى والهندسة المعمارية القوطية تلك المدينة الاوروبية ساحرة. استكشف المدينة القديمة التاريخية، واستمتع بقلعة براغ الشهيرة واستمتع برحلة بحرية ممتعة على طول نهر فلتافا للاستمتاع بجمال المدينة.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى براغ من 12,051 درهماً، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,955 درهماً.

بودابست: اكتشف جاذبية بودابست حيث يتدفق نهر الدانوب عبر مدينة الحمامات الحرارية والجسور التاريخية والهندسة المعمارية الرائعة. استمتع بجمال قلعة بودا واستمتع بتجربة الحمام الحراري. قم بزيارة حصن الصيادين الساحر للاستمتاع بإطلالات بانورامية على أفق المدينة.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى بودابست من 11,743 درهماً، وأسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,875 درهماً.

القاهرة: استكشف صخب القاهرة النابض بالحياة وتاريخها العريق حيث تتعايش العجائب القديمة مع العجائب الحديثة. قم بزيارة أهرامات الجيزة واستكشف سوق خان الخليلي التاريخي وتعايش مع النسيج الثقافي الغني للعاصمة المصرية. لا تفوت فرصة القيام برحلة بحرية على طول نهر النيل، ومشاهدة معالم المدينة الشهيرة المضاءة في سماء الليل.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا إلى القاهرة من 5,595 درهمًا، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,105 درهمًا.

يمكن للمسافرين اختيار وحجز باقة العطلات مع "عطلات فلاي دبي"، التي توفر منصة متكاملة تتيح للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات الشتوية المصممة خصيصًا، بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة الرحلات الاستكشافية وتأجير السيارات والرحلات وغيرها من الخدمات.





