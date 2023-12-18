نصب تذكاري للشهيد العقيد سائد المعايطة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أزاح وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الستار عن النصب التذكاري الذي أقامتة الوزارة تخليدا لذكرى العقيد الشهيد سائد المعايطة ورفاقة من شهداء قلعة الكرك الذين إرتقوا خلال آداء الواجب قبل سبع سنوات وهم يتصدون لمجموعة ظلامية إرهابية حاولت العبث بأمن الوطن .

واقيم النصب التذكاري على الدوار الرئيسي لمنطقة المنشية في محافظه الكرك مسقط رأس الشهيد المعايطة.

الوزير أبو السمن إستذكر خلال إزاحه الستارة، شهداء قلعه الكرك وقال أن تلك الكوكبة من الشهداء إستكملت مسيرة وطن أسس ونهض بالتضحيه والبطولات.

وقال ابو السمن أننا جميعا مدينون للذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن أمن الوطن وسلامته، حيث تأتي إقامة هذا النصب تخليدا لذكراهم واعترافا ببطولاتهم.





من جهته عبر العقيد المتقاعد محمود المعايطة والد الشهيد سائد عن مشاعره الجياشة في ذكرى استشهاد ولده، الذي كان على رأس كوكبة من رجال الوطن وهم يتصدون للمجموعة الارهابية التي تحصنت في قلعة الكرك وحاولت النيل من أمن الوطن في مثل هذا اليوم قبل سبع سنوات.

وقال في كلمة ألقاها في احتفالية إزاحة الستارة أننا نقف اليوم وفاءا لمن بذلوا دمائهم رخيصة لأجل الوطن فأكرموه بأرواحهم وسطروا البطولات بالمهج والأنفس.

وثمن المعايطة جهود وزارة الأشغال العامة في إقامة الصرح التذكاري وفاءا لشهداء القلعة، وقال "باسم ذوي الشهداء نقدر ما بذلتموه من جهد لإنجاز هذا المعلم الذي ينطق بالوفاء لمن قضوا في سبيل الوطن وأمنه".

ويتشكل الصرح التذكاري الذي أقيم على نفقة وزارة الأشغال العامة من مجسم لأسد يعتلي قاعدة إسمنتية تحتوي على جدارية لقلعة الكرك تعبيرا عن لقب "أسد القلعة" الذي أطلق على الشهيد سائد المعايطة.