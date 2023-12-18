الاحتلال يغلق مدخل بلدة قصرة بالسواتر الترابية
التاريخ
12/18/2023 7:30:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدخل بلدة قصرة جنوب نابلس بالسواتر الترابية.
وقال الناشط بالمقاومة الشعبية في قصرة عبد العظيم وادي، إن جرافات الاحتلال العسكرية، وبحماية الجنود أغلقت مدخل البلدة الرئيس بالسواتر الترابية، الأمر الذي يعني مضاعفة معاناة الأهالي والتضييق عليهم.
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