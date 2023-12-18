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تشييع الشهداء الأربعة في مخيم الفارعة جنوب طوباس

12/18/2023 7:30:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شيع أبناء شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الإثنين، جثامين الشهداء الأربعة في مخيم الفارعة جنوب طوباس، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال عقب عملية الاقتحام.

وانطلق موكب تشييع الشهداء الأربعة من مستشفى طوباس التركي الحكومي باتجاه مخيم الفارعة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، كما أدى الأهالي صلاة الجنازة عليهم، ثم ووريت جثامينهم الثرى في مقبرة المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباح اليوم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه على عدة دفعات، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

واستُشهد شابان، وطفلان برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم، وهم: الطفل راشد حبيب العايدي (17 عاما)، والشقيقان حكمت (24 عاما)، والطفل محمد سمير محمد ملحم (17 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).

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