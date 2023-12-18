تشييع الشهداء الأربعة في مخيم الفارعة جنوب طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شيع أبناء شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الإثنين، جثامين الشهداء الأربعة في مخيم الفارعة جنوب طوباس، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال عقب عملية الاقتحام.
وانطلق موكب تشييع الشهداء الأربعة من مستشفى طوباس التركي الحكومي باتجاه مخيم الفارعة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، كما أدى الأهالي صلاة الجنازة عليهم، ثم ووريت جثامينهم الثرى في مقبرة المخيم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباح اليوم، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه على عدة دفعات، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.
واستُشهد شابان، وطفلان برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم، وهم: الطفل راشد حبيب العايدي (17 عاما)، والشقيقان حكمت (24 عاما)، والطفل محمد سمير محمد ملحم (17 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).
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