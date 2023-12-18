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إصابة سفينة نرويجية في هجوم بالبحر الأحمر

12/18/2023 7:30:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت رويترز عن شركة إنفنتور كيميكال تانكرز النرويجية قولها "إصابة إحدى ناقلاتنا بجسم غير محدد في هجوم بالبحر الأحمر".
وكشف مصدر ملاحي يمني سابقا بإصابة سفينتين بالبحر الأحمر بصاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين
وقال المصدر لقناة الجزيرة إن استهداف السفينتين في البحر الأحمر جاء لمنعهما من الإبحار إلى إسرائيل.




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