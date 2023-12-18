إصابة سفينة نرويجية في هجوم بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت رويترز عن شركة إنفنتور كيميكال تانكرز النرويجية قولها "إصابة إحدى ناقلاتنا بجسم غير محدد في هجوم بالبحر الأحمر".
وكشف مصدر ملاحي يمني سابقا بإصابة سفينتين بالبحر الأحمر بصاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين
وقال المصدر لقناة الجزيرة إن استهداف السفينتين في البحر الأحمر جاء لمنعهما من الإبحار إلى إسرائيل.
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