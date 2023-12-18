الهند ترفع الحظر عن واردات الماس الروسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية فيبول شاه إنه سيستأنف واردات الماس الخام بما في ذلك من روسيا بعد توقف دام شهرين.
جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة "تاس" نقلا عن ممثل المجلس، الذي قال إن "فترة حظر استيراد الماس التي تم إعلانها في 15 أكتوبر قد انتهت في 15 ديسمبر. وقد تم تقديمها لجميع الموردين والآن ألغيت بالنسبة للجميع".
وتابع: "أعتقد أن الواردات من روسيا يجب أن تستأنف أيضا"، مشيرا إلى أن الحديث عن أرقام وحجم الواردات ما زال مبكرا.
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