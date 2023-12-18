Monday, 18 December 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند ترفع الحظر عن واردات الماس الروسية

12/18/2023 7:30:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية فيبول شاه إنه سيستأنف واردات الماس الخام بما في ذلك من روسيا بعد توقف دام شهرين.
جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة "تاس" نقلا عن ممثل المجلس، الذي قال إن "فترة حظر استيراد الماس التي تم إعلانها في 15 أكتوبر قد انتهت في 15 ديسمبر. وقد تم تقديمها لجميع الموردين والآن ألغيت بالنسبة للجميع".
وتابع: "أعتقد أن الواردات من روسيا يجب أن تستأنف أيضا"، مشيرا إلى أن الحديث عن أرقام وحجم الواردات ما زال مبكرا.




MENAFN18122023000208011052ID1107617702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث