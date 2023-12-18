جيش الاحتلال يضع خططا لغزو جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)نقلت نيويورك تايمز عن ضابط إسرائيلي بارز قوله إن الجيش الإسرائيلي وضع خططا لغزو جنوب لبنان



وأضاف "ما حدث في قطاع غزة لا يقارن بما يمكن أن يفعله حزب الله في الشمال".



وتستمر الاشتباكات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله اللبناني منذ بدء عملية طوفان الاقصى في الـ 7 من اكتوبر الماضي