جيش الاحتلال يضع خططا لغزو جنوب لبنان
التاريخ
12/18/2023 7:30:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت نيويورك تايمز عن ضابط إسرائيلي بارز قوله إن الجيش الإسرائيلي وضع خططا لغزو جنوب لبنان
وأضاف "ما حدث في قطاع غزة لا يقارن بما يمكن أن يفعله حزب الله في الشمال".
وتستمر الاشتباكات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله اللبناني منذ بدء عملية طوفان الاقصى في الـ 7 من اكتوبر الماضي
MENAFN18122023000208011052ID1107617700
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.