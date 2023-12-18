متى تعتبر الحمى لدى الطفل حالة طارئة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلال موسم الشتاء تزداد احتمالات إصابة الطفل بالزكام والتهاب الحلق، وتعتبر الحمّى أو ارتفاع الحرارة آلية من الجسم لمكافحة العدوى.ويوضح الدكتور كريستوفر تولشر من مستشفى تشيلدرين في لوس أنجلوس أن "الحمى تساعد الجهاز المناعي على إبطاء انتشار الفيروسات والبكتيريا، كما تساعد الجسم على إنتاج المزيد من الأجسام المضادة والمواد الكيميائية التي تحارب العدوى".



ووفق "هيلث داي"، لا يعتبر ارتفاع الحرارة خطيراً للطفل أو المراهق إلا إذا تجاوزت 40.5 درجة مئوية، هنا ينبغي أن يفحص الطبيب الطفل لمعرفة ما يحدث.



لكن الأمر يختلف بالنسبة لحديثي الولادة، الذين تقل أعمارهم عن شهرين، فبمجرد وصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية ينبغي عرض الطفل على الطبيب.



أما الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة، فينبغي فحصهم من قبل الطبيب إذا بلغت الحرارة 38.8 درجة مئوية واستمرت لأكثر من يومين.



وبالنسبة لبقية الأعمار، إذا استمرت الحمّى أكثر من 4 أيام ينبغي عرض الطفل على الطبيب.



أعراض مصاحبة

كذلك يساهم وجود أعراض مصاحبة للحمّى في اعتبارها حالة طارئة تستوجب الفحص الطبي.



ويشمل ذلك: وجود طفح جلدي منتشر باللون الأحمر أو الأرجواني، وتصلّب الرقبة، والصداع الحاد، وآلام البطن الشديدة، وضيق التنفس، والجفاف وتحول البول إلى اللون الداكن.



وينصح تولشر: "ركز على كيفية أداء الطفل، وليس على مقياس الحرارة، فإذا كانت الحمى 38 درجة مئوية، و الطفل يبكي من الصداع أو وجع الأذن، أعطه مسكناً للألم. ولكن إذا كانت درجة حرارته 40 درجة مئوية وليس بهذا السوء، فما عليك سوى إعطائه السوائل وإبقائه مرتاحاً".



وقد تؤدي كثرة طبقات الملابس والبطانيات الثقيلة إلى رفع الحمى، لذا لا بأس بارتداء البيجامات الخفيفة والبطانيات الخفيفة.



ويُستهلَك الماء بشكل أسرع بكثير مع ارتفاع الحرارة، ولهذا السبب تعتبر السوائل الإضافية مهمة لتفادي الجفاف.

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