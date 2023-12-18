قاضي القضاة يفتتح مبنى المجمع الجديد لمحاكم صويلح الشرعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الاثنين، مبنى مجمع محاكم صويلح الشرعية، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي.



ويضم المجمع الجديد، المحاكم الشرعية الابتدائية للقضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، ومكتب صندوق تسليف النفقة.



وقال الربطة، إن الانتقال إلى المجمع الجديد في منطقة صويلح، جاء إنفاذاً لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وجهودها في تحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين، وتسهيل الوصول للعدالة الناجزة التي تستند إلى التيسير وتبسيط الإجراءات.



وأكد أن الدائرة تعمل بكامل طاقتها على تطوير أعمالها، من حيث التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتوفير الخدمة الفضلى لمتلقيها ضمن الأطر الزمنية المحددة مع مراعاة معايير العدالة وأسسه، مبيناً أن التنوع في الاختصاصات ضمن مجمع واحد يسهم في توفير الخدمة المتكاملة للمراجعين، وتعزيز الجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة لتنفيذ استراتيجية تطوير مرافق القضاء وفقا لخطتها الاستراتيجية.



وتزيد مساحة المبنى الجديد على 2500 متر مربع، وجرى إشغاله وفق تخطيط مكاني يعتمد على خط سير تقديم الخدمة مع مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة، ومتطلبات السلامة العامة، مع وجود مواقف للسيارات ما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة.



يشار إلى أن دائرة قاضي القضاة عملت خلال الثلاثة أعوام الأخيرة على تحديث 11 مبنى للمحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة، وضمن الخطة المستقبلية للدائرة سيتم افتتاح وتحديث العديد من المحاكم الشرعية خلال الفترة المقبلة، لتعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة التقاضي.