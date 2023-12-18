القسام تقصف كيسوفيم وتستهدف حشوداً لجيش الاحتلال في خانيونس
التاريخ
12/18/2023 7:30:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام أنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.
كما اعلنت أنها دكت حشوداً متوغلة لجيش الاحتلال شمال خانيونس بقذائف الهاون
ومنذ قليل عرضت كتائب القسام مقطع فيديو عن النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافه في غزة وحمل الفيديو عنوان "وصلتم متأخرين" .
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