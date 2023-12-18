Monday, 18 December 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تقصف كيسوفيم وتستهدف حشوداً لجيش الاحتلال في خانيونس

12/18/2023 7:30:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.

كما اعلنت أنها دكت حشوداً متوغلة لجيش الاحتلال شمال خانيونس بقذائف الهاون

ومنذ قليل عرضت كتائب القسام مقطع فيديو عن النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافه في غزة وحمل الفيديو عنوان "وصلتم متأخرين" .


MENAFN18122023000208011052ID1107617696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث