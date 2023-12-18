خبير عسكري: تجار أسلحة ومخدرات يحاولون استغلال الظرف الإقليمي لزعزعة استقرار الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

اعتبر الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي أن محاولات التهريب عبر الحدود التي تتم عن طريق تجار أسلحة ومخدرات تستهدف زعزعة أمن واستقرار الأردن الذي يقف صلبا في محيط يعج بالأزمات في ظل مواقف الأردن من مختلف القضايا العربية.

وقال الدبوبي لـ"الوكيل الإخباري"، إن "المليشيات والجماعات المدعومة من قوى إقليمية" وراء عمليات التهريب التي زادت مؤخرا وتهدف للنيل من الأردن واستغلال الظرف الإقليمي في ظل إصرار من قواتنا المسلحة على حماية الحدود على الواجهات الحدودية المختلفة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن انفلات السلطة في الجانب السوري يؤدي إلى سيطرة بعض الميليشات المسلحة المدعومة من قوى إقليمية والتي تحاول استهداف المملكة.



وأضاف أن عمليات التهريب لم تقف عند المخدرات فقط بل توسعت لتشمل أسلحة أوتوماتيكية ومنظومات صواريخ مثل "RPG"، وهذه العمليات تبدو في ظاهرها أنها تتجه نحو دعم المقاومة الا أنها لا تتعدى سوى تجارة سلاح من مليشيات لا يهمها إلا التهريب من أجل كسب الأموال وقد تحاول تهريبها وإطلاقها من الأراضي الأردنية باتجاه مناطق حدودية للزج بالأردن بنزاعات دولية تخدم قوى إقليمية بعيدة كل البعد عن القضايا العربية.



وأشار الدبوبي إلى أن الأردن الذي غيّر قواعد الاشتباك مع مهربي المخدرات على الواجهة الشمالية لن يكون محطة عبور للمخدرات والأسلحة إلى الدول المجاورة ومن بينها دول الخليج العربي، لافتا إلى أن المهربين يحاولون استغلال الظروف الجوية والمناخية التي يرافقها الضباب مع ساعات الليل المتأخرة وحتى الفجر لاجتياز الحدود وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.



وتابع أن الجيش قادر في أي وقت على صد هجمات واعتداءات المهربين والمنظمات الإرهابية، موضحا أن الأردن لديه من المعدات العسكرية والأسلحة ما يكفي لصد محاولات اختراق الحدود أو التهريب على مدار الساعة.



ودعا الدبوبي إلى ضرب المهربين في أوكارهم وقطع رأس الأفعى لوقف عمليات التهريب التي ما تزال تتواصل يوميا، مشددا على أهمية أن تكون هناك مناطق آمنة حتى 30 كم داخل الجانب السوري.



وكان صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنه تجري ومنذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين، اشتباكات مسلّحة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، إذ اسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن عن احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.



وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، فيما تم وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.



وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.



وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمراراً لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام والتي أسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.



وشدد المصدر أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.