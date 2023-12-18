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بي بي البريطانية تعلق عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

12/18/2023 7:30:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن شركة بريتش بتروليوم، النفطية الرائدة، اليوم الاثنين إنها تعلق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم اليمن مطلع الأسبوع.


وأضافت الشركة في بيان "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.


وتابعت قائلة "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا".


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