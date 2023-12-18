بي بي البريطانية تعلق عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة رويترز عن شركة بريتش بتروليوم، النفطية الرائدة، اليوم الاثنين إنها تعلق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي التي تسيطر على معظم اليمن مطلع الأسبوع.
وأضافت الشركة في بيان "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.
وتابعت قائلة "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا".
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