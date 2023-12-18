أطعمة تزيد خطر الإصابة بالزهايمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة أن النظام الغذائي الغربي الذي يعتمد على اللحوم الحمراء والأغذية فائقة المعالجة يزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر.ويظهر البحث الأنظمة الغذائية المفيدة في تقليل خطر الإصابة بالزهايمر. ووجد الفريق أن الأنظمة التي تعتمد أكثر على النباتات، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، والأنظمة الغذائية التقليدية في الصين، واليابان، والهند، تقلل هذا الخطر.



وقال الباحثون إن عوامل الخطر هي ارتفاع استهلاك الدهون المشبعة، واللحوم، خاصة الحمراء مثل الهمبرجر والمشويات، والمصنعة، مثل النقانق، والأطعمة فائقة المعالجة.



وعلى سبيل المثال، تزيد اللحوم خطر الإصابة أكثر من غيرها بزيادة عوامل الخطر مثل الالتهاب، ومقاومة الأنسولين، والإجهاد التأكسدي، والدهون المشبعة.

وعرضت الدراسة، التي نشرت في مجلة مرض الزهايمر الأمريكية، أطعمة تحمي من المرض، مثل الخضر الورقية الخضراء، والفواكه، والخضروات الملونة، والبقول، والمكسرات، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والحبوب الكاملة.



وقال البروفيسور إدوارد جيوفانوتشي، من جامعة هارفارد في بوسطن: "الأدلة من وجهات نظر متنوعة تشير إلى أن النظام الغذائي الذي يركز على الفواكه، والخضراوات، والبقوليات، والمكسرات، والحبوب الكاملة، ويقلل من التركيز على اللحوم، خاصة الحمراء، والدهون المشبعة، والفائقة، والأطعمة المصنعة يساعد على انخفاض خطر الإصابة بالزهايمر".

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