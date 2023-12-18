التوجيه الوطني والإعلام النيابية تبحث الاستراتيجية الوطنية للشباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة، رائد الظهراوي، استراتيجية وزارة الشباب فيما يتعلق بالتوجيه الوطني.



وأكد الظهراوي خلال الاجتماع، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، أهمية فئة الشباب وتمكينها، فضلا عن دور الوزارة في إزالة التحديات التي تواجه هذه الفئة، وتوعيتهم بضرورة الانخراط في الأحزاب، ليأخذوا دورهم في الحياة السياسية.

من ناحيتهم، أشار أعضاء اللجنة النواب الحضور، ينال فريحات، وأحمد الخلايلة، وصفاء المومني، وسالم العمري، إلى أهمية دور وزارة الشباب في تنشئة الجيل، ليكون عنصرا بناء ولبنة أساسية في رفعة الوطن والمواطنة الحقيقية، كون الشباب يُعتبروا هم قادة المستقبل.



بدوره، أكد النابلسي أن تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية هدف وطني، توليه الوزارة من خلال برامج تدريبية وتوعوية ومشاريع تنبثق من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب.



وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لزيادة مشاركة الشباب السياسية، لافتا إلى برامج الوزارة وشراكاتها مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج تدريبية ومعسكرات سياسية في محافظات المملكة كافة.



وبين النابلسي أن برامج الوزارة في إطار التوجيه الوطني، تتمثل ببرامج التطوع وحوافز المتطوعين، وبرامج التمكين الاقتصادي من استحداث حاضنات الابتكار والريادة والملتقيات الوطنية الريادية، وبرامج الأمن والسلم المجتمعي كبرامج تحصين الشباب من آفة المخدرات، مشيرا إلى خطط الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية وتطوير البرامج الشبابية.