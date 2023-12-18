الحوثيون: منعنا اليوم سفينتين من الإبحار إلى إسرائيل

الحوثيون: منعنا اليوم سفينتين من الإبحار إلى إسرائيل
التاريخ
12/18/2023 6:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف مصدر ملاحي يمني إصابة سفينتين بالبحر الأحمر بصاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين
وقال المصدر لقناة الجزيرة إن استهداف السفينتين في البحر الأحمر جاء لمنعهما من الإبحار إلى إسرائيل.
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