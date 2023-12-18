هيئة الأسرى: معطيات عن جرائم إسرائيلية مروعة في حق معتقلي غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى " إننا لدينا شهادات عن عمليات تعذيب مروعة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في حق معتقلي غزة".
وأضافت هيئة شؤون الأسرى أن إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصير معتقلي غزة يهدف إلى تنفيذ مزيد من الجرائم في حقهم.
ونوهت أن وجود معطيات متزايدة عن جرائم إسرائيلية مروعة في حق معتقلي غزة بمعسكر سديه تيمان.
وتبعت "نوجه نداء عاجلا للمؤسسات الدولية لكشف مصير معتقلي غزة ووقف جريمة الإخفاء القسري."
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