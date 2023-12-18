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هيئة الأسرى: معطيات عن جرائم إسرائيلية مروعة في حق معتقلي غزة

12/18/2023 6:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى " إننا لدينا شهادات عن عمليات تعذيب مروعة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في حق معتقلي غزة".


وأضافت هيئة شؤون الأسرى أن إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصير معتقلي غزة يهدف إلى تنفيذ مزيد من الجرائم في حقهم.


ونوهت أن وجود معطيات متزايدة عن جرائم إسرائيلية مروعة في حق معتقلي غزة بمعسكر سديه تيمان.


وتبعت "نوجه نداء عاجلا للمؤسسات الدولية لكشف مصير معتقلي غزة ووقف جريمة الإخفاء القسري."


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