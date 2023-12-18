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سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تختتم عام 2023 بخصومات وتخفيضات مميزة لزبائنها في المملكة

12/18/2023 6:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بمناسبة اقتراب العام الجديد وتقديراً منها للزبائن والمستهلكين في المملكة على طريقتها الخاصة، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، حملة نهاية العام التي تقدم لهم من خلالها الفرصة للتمتع بمزايا مجموعة مختارة من منتجات علامة "سامسونج" من الأجهزة المنزلية الرقمية التي تسهل تفاصيل الحياة، بأسعار تنافسية مع خصومات وتخفيضات مميزة، وذلك لدى شرائها عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore ومن خلال مختلف نقاط البيع التابعة لها، والتي تشمل معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في المملكة.
ومن خلال حملتها التي تنفذها تحت شعار "استمتع بعروض آخر السنة"، والتي تستمر حتى نهاية العام، تقدم سامسونج لزبائنها في المعارض مفاجأة تمكنهم من التمتع بمفهوم "منزل الترفيه الذكي"، إلى جانب الاستفادة من العديد من المزايا التي تقدم لهم عند الشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني. وتتمثل المفاجأة بخصم يصل إلى 41% على موديلات حديثة من أجهزة تلفاز The Frame الذي يتحول إلى معرض للوحات الفنية القابلة للتخصيص عند إيقاف تشغيله، مجسداً فكرة "صمم تلفزيونك بنفسك" الابتكارية، ومن أجهزة تلفازQLED بدقة 4K، والذي يتميز بتوفير صور غاية في الوضوح وصوت غامر، بالإضافة لأجهزة تلفاز UHD، للاستمتاع بتجربة بصرية وسمعية غامرة. أما بالنسبة للمزايا التي تمنحها الشركة لدى الشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني، فتشمل: التوصيل والتركيب المجاني، والضمان لمدة عام إضافي، فضلاً عن إمكانية الشراء مع برامج التقسيط والاستبدال بالأحدث.
ومع الحملة، فإن الارتقاء بتجربة المنازل الذكية بات سهلاً؛ حيث لن يكون على المستهلكين سوى اختيار ما يناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم من الغسالات ونشافات الغسيل والثلاجات المتطورة التي تنتقل بمهامهم المنزلية إلى مستويات أكثر تقدماً وراحة وتحكماً من خلال الهواتف الذكية التي تشملها الحملة.
وفي إطار الحملة، تتيح الشركة حتى نهاية العام ولدى الشراء من المعارض أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني خصماً تصل نسبته إلى 23% على موديلات محددة من نشافات الملابس، ومنها نشافة التحميل الأمامي سعة 9 كغم والحاصلة على تصنيف كفاءة استهلاك الطاقة A+++، وخصماً يصل إلى 16% على غسالة ونشافة كومبو سعة 6 و8 كغم للغسل في وقت أقل بسرعة 1400 دورة في الدقيقة والمتضمنة 25 برنامجاً للغسيل؛ حيث أنها تغسل الملابس وتجففها.
كذلك، فإن الحملة تتضمن خصماً تقدمه الشركة حتى نهاية العام في المعارض وعبر متجر سامسونج الإلكتروني، يصل إلى 14% على عدد من موديلات غسالات الملابس، بما في ذلك غسالة التحميل الأمامي سعة 8 كغم، التي تقوم بغسل الملابس بسرعة 1400 دورة في الدقيقة، والتي تقدم طريقة فعالة للحفاظ على الطاقة، خاصة وأنها حاصلة على تصنيف كفاءة استهلاك الطاقة A+++، مع ما يصل لغاية 14% على ثلاجات الفريزر العلوي.
هذا وتتسم غسالات ونشافات الملابس، بالعديد من المزايا، والتي يعد من أهمها الكفالة المجانية التي تعد الأطول في عمرها على الإطلاق، والتي تصل مدتها إلى 20 سنة بدلاً عن 10 سنوات على محرك Digital Inverter المعروف بموثوقيته واعتماديته العالية، والمعززة عند الشراء من خلال المتجر الإلكتروني بخصومات حصرية وبضمان إضافي لمدة عام آخر.
ولعشاق التكنولوجيا، تقدم سامسونج عبر المتجر الإلكتروني وحتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول الجاري، خصومات حصرية على الهواتف الاستثنائية وأجهزة التابلت، حيث سيحظى كل من يشتري هاتف Galaxy Fold5بقسيمة شرائية بقيمة 150 ديناراً من سيتي مول، مقابل خصم يصل إلى 14% مع قسيمة شرائية بقيمة 150 ديناراً من سيتي مول لدى شراء هاتف Galaxy S23 Ultra. أما ضمن سلسلة Galaxy A، فتقدم الشركة العديد من الهدايا المميزة التي تتنوع حسب الموديل الذي يتم شراؤه، بما فيها القسائم الشرائية من سيتي مول، وأغطية الهواتف الشفافة، والشواحن بقدرة 25 واط أو 15 واط. وفي ما يتعلق بأجهزة التابلت، فإن الخصم الذي تصل قيمته إلى 33% سيكون من نصيب كل من يشتري جهاز Tab A8 أو A7Lite، معززاً بقسيمة شرائية بقيمة 180 ديناراً من سيتي مول على جهاز Tab S9 Ultra.




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