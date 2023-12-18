سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تختتم عام 2023 بخصومات وتخفيضات مميزة لزبائنها في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بمناسبة اقتراب العام الجديد وتقديراً منها للزبائن
والمستهلكين في المملكة على طريقتها الخاصة، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق
العربي"، حملة نهاية العام التي تقدم لهم من خلالها الفرصة للتمتع بمزايا مجموعة
مختارة من منتجات علامة "سامسونج" من الأجهزة المنزلية الرقمية التي
تسهل تفاصيل الحياة، بأسعار تنافسية مع خصومات وتخفيضات
مميزة، وذلك لدى شرائها عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore ومن خلال
مختلف نقاط
البيع التابعة لها، والتي تشمل معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في المملكة.
ومن خلال حملتها التي تنفذها تحت
شعار "استمتع بعروض آخر السنة"، والتي تستمر حتى نهاية العام، تقدم
سامسونج لزبائنها في المعارض مفاجأة تمكنهم من التمتع بمفهوم "منزل الترفيه الذكي"،
إلى جانب الاستفادة من العديد من المزايا التي تقدم لهم عند الشراء عبر متجر سامسونج
الإلكتروني. وتتمثل المفاجأة بخصم يصل إلى 41% على موديلات حديثة من أجهزة تلفاز The Frame الذي يتحول إلى معرض للوحات الفنية القابلة للتخصيص عند إيقاف
تشغيله، مجسداً فكرة "صمم تلفزيونك بنفسك" الابتكارية، ومن أجهزة تلفازQLED بدقة 4K،
والذي يتميز بتوفير صور غاية في الوضوح وصوت غامر،
بالإضافة لأجهزة تلفاز UHD، للاستمتاع بتجربة
بصرية وسمعية غامرة. أما بالنسبة للمزايا التي تمنحها الشركة لدى الشراء عبر متجر
سامسونج الإلكتروني، فتشمل: التوصيل والتركيب المجاني، والضمان لمدة عام إضافي،
فضلاً عن إمكانية الشراء مع برامج التقسيط والاستبدال بالأحدث.
ومع الحملة، فإن الارتقاء بتجربة
المنازل الذكية بات سهلاً؛ حيث لن يكون على المستهلكين سوى اختيار ما يناسب
احتياجاتهم ومتطلباتهم من الغسالات ونشافات الغسيل والثلاجات المتطورة التي تنتقل
بمهامهم المنزلية إلى مستويات أكثر تقدماً وراحة وتحكماً من خلال الهواتف الذكية
التي تشملها الحملة.
وفي إطار الحملة، تتيح الشركة حتى
نهاية العام ولدى الشراء من المعارض أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني خصماً تصل نسبته
إلى 23% على موديلات محددة من نشافات الملابس، ومنها نشافة التحميل الأمامي سعة 9
كغم والحاصلة على تصنيف كفاءة استهلاك الطاقة A+++، وخصماً يصل إلى 16% على غسالة ونشافة
كومبو سعة 6 و8 كغم للغسل في وقت أقل بسرعة 1400 دورة في الدقيقة والمتضمنة 25
برنامجاً للغسيل؛ حيث أنها تغسل الملابس وتجففها.
كذلك، فإن الحملة تتضمن خصماً تقدمه
الشركة حتى نهاية العام في المعارض وعبر متجر سامسونج الإلكتروني، يصل إلى 14% على
عدد من موديلات غسالات الملابس، بما في ذلك غسالة التحميل الأمامي سعة 8 كغم، التي تقوم بغسل الملابس بسرعة 1400 دورة في الدقيقة، والتي تقدم طريقة فعالة للحفاظ على الطاقة، خاصة وأنها
حاصلة على تصنيف كفاءة استهلاك الطاقة A+++، مع ما يصل لغاية 14% على
ثلاجات الفريزر العلوي.
هذا وتتسم غسالات ونشافات الملابس، بالعديد من المزايا، والتي يعد من أهمها
الكفالة المجانية التي تعد الأطول في عمرها على الإطلاق، والتي تصل مدتها إلى 20 سنة بدلاً عن 10 سنوات على محرك Digital Inverter المعروف بموثوقيته
واعتماديته العالية، والمعززة عند الشراء من خلال المتجر الإلكتروني بخصومات حصرية
وبضمان إضافي
لمدة عام آخر.
ولعشاق التكنولوجيا، تقدم سامسونج عبر المتجر
الإلكتروني وحتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول الجاري، خصومات حصرية على الهواتف
الاستثنائية وأجهزة التابلت، حيث سيحظى كل من يشتري هاتف Galaxy
Fold5بقسيمة شرائية بقيمة 150 ديناراً من سيتي مول،
مقابل خصم يصل إلى 14% مع قسيمة شرائية بقيمة 150 ديناراً من سيتي مول لدى
شراء هاتف Galaxy S23 Ultra. أما ضمن سلسلة Galaxy
A،
فتقدم الشركة العديد من الهدايا المميزة التي تتنوع حسب الموديل الذي يتم شراؤه، بما
فيها القسائم الشرائية من سيتي مول، وأغطية الهواتف الشفافة، والشواحن بقدرة 25
واط أو 15 واط. وفي ما يتعلق بأجهزة التابلت، فإن الخصم الذي تصل قيمته إلى 33%
سيكون من نصيب كل من يشتري جهاز Tab
A8 أو A7Lite، معززاً بقسيمة شرائية بقيمة 180 ديناراً من سيتي مول
على جهاز Tab S9 Ultra.
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