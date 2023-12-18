فيديو - القسام ترد على تصريحات جيش الاحتلال باكتشاف النفق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد جديدة بعنوان "وصلتم متأخرين" تعلق فيها على تصريحات جيش الاحتلال باكتشاف النفق.
وعرضت كتائب القسام مقطع فيديو عن النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافه في غزة وحمل الفيديو عنوان "وصلتم متأخرين".
وكانت الكتائب نشرت سابقا رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال أكدت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين".
وقالت "القسام" في رسالة نشرتها سابقا عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".
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