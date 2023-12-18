فيديو - القسام ترد على تصريحات جيش الاحتلال باكتشاف النفق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد جديدة بعنوان "وصلتم متأخرين" تعلق فيها على تصريحات جيش الاحتلال باكتشاف النفق.



وعرضت كتائب القسام مقطع فيديو عن النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافه في غزة وحمل الفيديو عنوان "وصلتم متأخرين".



وكانت الكتائب نشرت سابقا رسالة مبهمة إلى جيش الاحتلال أكدت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين".



وقالت "القسام" في رسالة نشرتها سابقا عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".



