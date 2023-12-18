وزير النفط الإيراني: هجوم سيبراني تسبب بعطل فني في محطات الوقود في البلاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد وزير النفط الايراني بأن العطل الفني (الإلكتروني) الذي أصاب محطات الوقود في البلاد اليوم الاثنين هو بسبب "هجوم سيبراني"، منوها بإعادة تشغيلها وعودتها إلى الخدمة بشكل يدوي.وأضاف الوزير، جواد أوجي :"بعد الهجوم السيبراني الذي تسبب في تعطل 60 بالمئة من محطات تزويد الوقود عبر الأنظمة الالكترونية والبطاقات الذكية .. تم إعادة تشغيل 30 بالمئة منها عبر النظام اليدوي وحتى الساعة 2 ظهرا ستعود جميع محطات البلاد إلى الخدمة بشكل يدوي".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم بتعطل الخدمات في عدد من محطات الوقود في العاصمة طهران بشكل مفاجئ، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "هجوم سيبراني".

روسيا اليوم