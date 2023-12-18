Monday, 18 December 2023 05:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد: الموسم المطري لهذا العام مطري طبيعي إلى فوق اعتيادي

12/18/2023 6:12:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الموسم المطري لهذا العام هو موسم مبشر بالخير، إذ إن النسبة المئوية لكميات الأمطار الهاطلة على مختلف محافظات الوطن هي حوالي 30% في محافظات شمال الضفة الغربية، إلى 25% في محافظات الوسط والجنوب مقارنة بالنسبة المئوية للمعدل العام حتى نهاية شهر كانون الأول الجاري التي تصل إلى 30% من إجمالي الموسم المطري.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن شهر كانون الأول عادة ما يشهد تأثير ثلاثة منخفضات جوية أحدهم بداية الشهر، والثاني في منتصف الشهر، والثالث في الثلث الأخير، ويكون اثنان منهما على الأقل مصحوبين بأمطار غزيرة تتراوح بين 70 إلى 100 ملم.

وأشارت إلى أنه مع اقتراب دخول فصل الشتاء، فإن الكميات التجميعية للأمطار غالبا ما تكون في أشهر كانون الأول، وكانون الثاني، وشباط من كل عام، وما تشير إليه نماذج التنبؤات الموسمية لهذا الموسم أنه من المتوقع أن يكون هذا الموسم بإذن الله هو موسما مطريا طبيعيا إلى فوق اعتيادي، أي أن كميات الأمطار المتوقع هطولها ستكون حول المعدل أو أكثر بقليل.


MENAFN18122023000205011050ID1107617310

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث