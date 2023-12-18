الأرصاد: الموسم المطري لهذا العام مطري طبيعي إلى فوق اعتيادي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الموسم المطري لهذا العام هو موسم مبشر بالخير، إذ إن النسبة المئوية لكميات الأمطار الهاطلة على مختلف محافظات الوطن هي حوالي 30% في محافظات شمال الضفة الغربية، إلى 25% في محافظات الوسط والجنوب مقارنة بالنسبة المئوية للمعدل العام حتى نهاية شهر كانون الأول الجاري التي تصل إلى 30% من إجمالي الموسم المطري.
وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن شهر كانون الأول عادة ما يشهد تأثير ثلاثة منخفضات جوية أحدهم بداية الشهر، والثاني في منتصف الشهر، والثالث في الثلث الأخير، ويكون اثنان منهما على الأقل مصحوبين بأمطار غزيرة تتراوح بين 70 إلى 100 ملم.
وأشارت إلى أنه مع اقتراب دخول فصل الشتاء، فإن الكميات التجميعية للأمطار غالبا ما تكون في أشهر كانون الأول، وكانون الثاني، وشباط من كل عام، وما تشير إليه نماذج التنبؤات الموسمية لهذا الموسم أنه من المتوقع أن يكون هذا الموسم بإذن الله هو موسما مطريا طبيعيا إلى فوق اعتيادي، أي أن كميات الأمطار المتوقع هطولها ستكون حول المعدل أو أكثر بقليل.
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