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تراجع معظم البورصات الآسيوية

12/18/2023 6:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجعت مؤشرات معظم البورصات في آسيا، اليوم الاثنين، حيث أدى تجدد بيع أسهم العقارات إلى انخفاض الأسهم الصينية.

وخسر مؤشر "نيكاي 225" الياباني 0.8 بالمائة مسجلا 32708.35 نقطة، في حين ارتفع الدولار مقابل الين الياباني وباتت قيمة الدولار الواحد 142.20 ين.
وأدى تجدد بيع أسهم العقارات إلى انخفاض الأسهم الصينية. وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.9 بالمائة إلى 16633.98، وانخفض مؤشر (شنغهاي المركب) 0.1 بالمائة إلى 2938.79.
في أماكن أخرى بآسيا، انخفض مؤشر (إس آند بي/ إيه إس إكس 200) الأسترالي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 7420.30.
وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.2 بالمائة إلى 2,569.40 نقطة، بينما انخفض مؤشر (سيت) في بانكوك بنسبة 0.2 بالمائة.

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