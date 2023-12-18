الداخلية المصرية تكشف مفاجأة بشأن المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل

مازالت حادثة مقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة عالقة في أذهان الجميع نظراً لبشاعة الجريمة التي حدثت في الشارع وفي وضح النهار، ورغم إعدام القاتل إلا أن مصيره لم يرهب شاباً آخر أقدم على تهديد شقيقتها الصغرى بالقتل إن لم تتزوجه ما دفع والدها لإبلاغ الجهات المعنية التي ألقت القبض عليه وأمرت النيابة العامة في الجيزة، أمس الأحد، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، مفاجأة جديدة عن المتهم تمثلت في ارتكابه ذات الواقعة مع عدة فتيات، كما أن المتهم لا تربطه أي علاقة من أي نوع مع شقيقة نيرة أشرف كما زعم في رسائله.

وباستدعاء «شروق» ووالدها أفادا بعدم معرفتهما بالشاب المتهم، ولا تربطهما به صلة من قريب أو بعيد، ورفضا التنازل عن الاتهام المنسوب إليه، وقدما ما يفيد بتهديد الفتاة بالقتل.

وفي بيان رسميّ، قالت وزارة الداخلية إنها تلقت بلاغًا من مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لإرساله رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائل التواصل الاجتماعي، في حال رفضها الزواج منه.

ووفق البيان، فإنه بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه- عامل، وتم ضبطه وبحوزته هاتف محمول. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت «شروق» إن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي، في حين أنه طالب بأحد المعاهد الخاصة ويعمل في أحد المطاعم، كما تبين أن الشاب أخبرها بأن أحد أقاربها قام بتوجيهه لإرسال الرسائل إليها هي ووالدها، بأنه يريد الزواج منها وفي حالة الرفض سيكون مصيرها مثل مصير شقيقتها نيرة.

وفي يونيو من العام 2022، نفذت الجهات المختصة حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة.



