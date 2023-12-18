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«هدبحها زي أختها».. تفاصيل تهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل

12/18/2023 6:00:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف أشرف غريب، والد الشابة المصرية الراحلة «نيرة أشرف»، تفاصيل تعرض ابنته الثانية «شروق» للتهديد بالقتل من أحد الشباب على غرار شقيقتها الراحلة، وذلك حال رفض الأسرة الموافقة على زواج هذا الشاب من ابنته.

وقال «غريب» في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، إن فوجئ بشاب يتواصل معه عبر حسابه بموقع «تيك توك» ويرسل له رسائل «غريبة»، تفيد بأنه يحب ابنته «شروق» وأنه سيقتلها على غرار حادثة شقيقتها «نيرة» حال رفض الأسرة الزواج، وفقا للمصر اليوم.

وتابع: «أنا قلت ده شكله عيل، مجنون، فعملت له حظر من على حسابي في تيك توك».

وأوضح أن بعد ذلك فوجئ بأن ابنته «شروق» وشقيقتها الكبرى «هدير» تخبرانه أن هذا الشخص تواصل معهما أيضًا وأرسل لهما رسائل تهديد، فقدم بلاغًا على الفور في قسم شرطة الهرم، مرفقًا بـ«سيكرينات» لرسائل التهديد.

وأضاف والد «نيرة أشرف»، أن الشرطة تحركت على الفور وضبطت المتهم، متابعًا: «رغم إننا أبلغنا الشاب إننا هنبلغ عنه، وهرب، وده كان خطأ منا لكن المباحث استطاعت القبض عليه خلال 48 ساعة».

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، أمس الأحد، بحبس المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، والتي قتلها زميلها محمد عادل وقضت محكمة النقض بإعدامه شنقًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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