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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا

12/18/2023 6:00:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا في ماليزيا لتصل إلى 20 ألفا و696 حالة في الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بشأن تطورات فيروس كورونا، بحسب صحيفة ذا ستار الماليزية.

وقال ذو الكفل إن ارتفاع حالات الاصابة يظهر زيادة بواقع 8000 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.

وسجلت ماليزيا خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر الجاري 12 ألفا و757 حالة إصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بالإضافة إلى عشر حالات وفاة.


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