استغلالاً لفترة التوقف الدولي.. النصر السعودي يطير إلى الصين

قرر مسؤولو نادي النصر السعودي، بالاتفاق مع الجهاز الفني للعالمي، خوض مواجهتين وديتين، خلال جولة تحضيرية في الصين، يناير المقبل، تزامنًا مع فترة التوقف الدولي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه من المقرر مغادرة بعثة النصر إلى الصين 19 يناير المقبل، لخوض معسكر تحضيري مدته 10 أيام استغلالاً لفترة التوقف، على أن يواجه العالمي كل من شنغهاي يوم 24 وتشايونغ يوم 28 يناير.

وخاض النصر خلال جولته الآسيوية في اليابان، يونيو الماضي، مواجهتين من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان وانتهت 0/0، وإنتر ميلان وانتهت 1/1.

ويخوض النصر آخر مواجهة له قبل التوجه إلى الصين أمام التعاون في الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي، يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر الذي يسبقه بمباراة، بعد مرور 17 جولة.

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