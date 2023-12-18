استغلالاً لفترة التوقف الدولي.. النصر السعودي يطير إلى الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر مسؤولو نادي النصر السعودي، بالاتفاق مع الجهاز الفني للعالمي، خوض مواجهتين وديتين، خلال جولة تحضيرية في الصين، يناير المقبل، تزامنًا مع فترة التوقف الدولي.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإنه من المقرر مغادرة بعثة النصر إلى الصين 19 يناير المقبل، لخوض معسكر تحضيري مدته 10 أيام استغلالاً لفترة التوقف، على أن يواجه العالمي كل من شنغهاي يوم 24 وتشايونغ يوم 28 يناير.
وخاض النصر خلال جولته الآسيوية في اليابان، يونيو الماضي، مواجهتين من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان وانتهت 0/0، وإنتر ميلان وانتهت 1/1.
ويخوض النصر آخر مواجهة له قبل التوجه إلى الصين أمام التعاون في الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي، يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري.
ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر الذي يسبقه بمباراة، بعد مرور 17 جولة.
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