الأحمر بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة فلومينينسي البرازيلي، اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

واستهل الأهلي مسيرته في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية 2023 بالفوز 1/3 على اتحاد جدة، الجمعة الماضي، ليصعد إلى قبل نهائي البطولة العالمية، ويضرب موعداً نارياً مع فلومينينسي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا"

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم "كهربا"

ويشارك الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

ويسعى الأهلي

لتحقيق إنجاز تاريخي لأول مرة بالتأهل للمباراة النهائية، بعدما حصد من قبل الميدالية البرونزية 3 مرات.

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