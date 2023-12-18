التكيف مع واقعه الجديد.. سر تراجع مستوى ليفاندوفسكي مع برشلونة

يثير تراجع المستوى الفني للبولندي روربرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، الكثير من الجدل الجماهيري في كتالونيا، وهو ما أثر على معدله التهديفي هذا الموسم مع البرسا.

وأكدت تقارير صحفية أن السبب يعود إلى تقدم ليفاندوفسكي في العمر بالتالي تأثره على المستوى البدني، حيث قالت "إل موندو ديبورتيفو" في تقرير لها: "حالة ليفاندوفسكي تعد موضوعاً للتحليل الداخلي في برشلونة، البرسا يدرك قيمة ليفاندوفسكي، وأنه العنصر الأساسي في الهجوم، لكنه هذا الموسم سجل 8 أهداف فقط في الدوري خلال 17 مباراة".

وتابعت: "ليفاندوفسكي فشل في التسجيل خلال عدد كبير من المباريات، ويتفهم برشلونة أن ليفا يتأثر بدنياً بمرور الوقت، حيث إنه يبلغ 35 عامًا، بالتالي فقد أصيب بالقليل من البطء، وهذا قد يؤثر بشكل كبير عليه كمهاجم".

وزادت: "يعتقد برشلونة أن ليفاندوفسكي ينبغي أن يغير طريقة لعبه، ويجب ألا يصبح مهووساً بفعل ما قام به قبل عام أو عامين، بل يجب عليه التكيف مع واقعه الجديد، يجب على روربرت أن يحافظ على كونه مهاجماً وهدافاً داخل منطقة الجزاء، ولا ينبغي أن يترك المنطقة كثيراً ويبتعد عنها للتراجع إلى خط الوسط".

وأتمت: "يتوقع برشلونة أن يتكيف ليفاندوفسكي على أسلوب اللعب الجديد ويعود للتألق، لأنه لم يفقد غريزته في إنهاء الهجمات".

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