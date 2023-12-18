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رغم تلويحهم بالرايات البيضاء .. من المتهم الأول في قتل المحتجزين الإسرائيليين في غزة؟

12/18/2023 6:00:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا مقتل ثلاثة من المحتجزين في قطاع غزة عن طريق الخطأ في الوقت الذي لم يفسر الطريقة التي تم قتلهم بها على الرغم من تلويحهم بالرايات البيضاء التي تعني الاستسلام وصراخهم للنجدة باللغة العبرية لمنع اصابتهم من الطائرات الاسرائيلية أو الجنود المتوغلين برا في قطاع غزة المحاصر.

وتشير أصابع الاتهام إلى دور الذكاء الاصطناعي المستخدم من قبل اسرائيل بحسب تقارير صحفية عدة في عملية قتل المحتجزين الثلاثة، حيث تستخدم إسرائيل وحدة استخبارات عسكرية سرية تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في سياق مواجهتها مع حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة في الحرب الدائرة داخل قطاع غزة، وفقا للمصري اليوم.

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