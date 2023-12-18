مقتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اليوم الإثنين مقتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية في شمال قطاع غزة منذ الأحد.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن 50 شخصا قتلوا حتى الآن في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف منازل(..) في جباليا، مؤكدة ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا أمس إلى 110 أشخاص.
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