مقتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة اليوم الإثنين مقتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية في شمال قطاع غزة منذ الأحد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن 50 شخصا قتلوا حتى الآن في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف منازل(..) في جباليا، مؤكدة ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا أمس إلى 110 أشخاص.





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