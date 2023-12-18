أوستن يزور إسرائيل وتوقعات بالضغط على تل أبيب لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة

يزور وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إسرائيل، وسط توقعات بأن يمارس ضغوطا عليها لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة، في أحدث اختبار لما إذا كانت واشنطن قادرة على الاستفادة من دعمها الثابت للهجوم لتخفيف تأثيره المدمر على المدنيين الفلسطينيين.

انضمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهم من أقرب حلفاء إسرائيل، إلى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار يوم أمس الأحد، وطالب متظاهرون إسرائيليون الحكومة بإعادة إطلاق المحادثات مع حركة حماس لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، بعد مقتل ثلاثة رهائن على يد القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ أثناء تلويحهم بأعلام بيضاء.

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن بلاده ستواصل القتال حتى تقضي على حماس، وتسحق قدراتها العسكرية التي لا تزال هائلة، وتعيد ما يقرب من 129 رهينة لا تزال تحتجزهم الحركة.

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وأرسلت كمّا هائلا من الذخائر إلى حليفتها الوثيقة بينما ضغطت عليها لاتخاذ خطوات أكبر لتجنب إيذاء المدنيين.

أدت الحرب المستمرة منذ عشرة أسابيع إلى مقتل أكثر من 18700 فلسطيني، وحولت معظم مناطق شمال غزة إلى ركام.

فر حوالي 1.9 مليون فلسطيني - أي ما يقرب من 85 بالمائة من سكان غزة - من منازلهم، وتجمع معظمهم في ملاجئ تديرها الأمم المتحدة، ومخيمات في الجزء الجنوبي من القطاع المحاصر.

من المتوقع أن يضغط أوستن، الذي سافر مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، على القادة الإسرائيليين للانتقال إلى مرحلة أكثر دقة من الحرب مع عمليات مستهدفة لقتل قادة حماس، وتدمير الأنفاق، وإنقاذ الرهائن.

وتحت ضغط أمريكي، قدمت إسرائيل تعليمات أكثر دقة لإجلاء السكان مع تحرك قواتها إلى مدينة خان يونس جنوبي القطاع في وقت سابق هذا الشهر على الرغم من أن الفلسطينيين يقولون لا يوجد مكان آمن في غزة مع مواصلة إسرائيل لتنفيذ ضربات في جميع أنحاء القطاع.

كما أعادت إسرائيل فتح معبرها الرئيسي للشحن مع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، وهو طلب أمريكي آخر.

لكن كمية المساعدات التي تدخل لا تزال أقل من نصف واردات ما قبل الحرب مع ارتفاع الاحتياجات، وتقول الأمم المتحدة إن القتال في الجنوب يعيق تسليم المساعدات في العديد من المناطق.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز