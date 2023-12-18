في غضون 6 أشهر.. صفقة الميرنغي الجديدة: سأشهد تاريخاً كبيراً مع ريال مدريد

أكد البرازيلي إندريك فيليبي صفقة ريال مدريد الجديدة، إن حلمه منذ الصغر التواجد في سانتياغو بيرنابيو معقل الميرنغي.

وحضر إندريك فوز ريال مدريد 1/4 على فياريال بالدوري الإسباني في البيرنابيو، أمس الأحد، وقال إنه بدايةً من الأول من يوليو المقبل، سيعيش تاريخاً كبيراً للغاية مع الريال.

وصرح إندريك: "إنه حلم لي منذ الصغر أن أتواجد هنا، بفضل الرب أنا هنا في البرنابيو، إلى جانب أسرتي والأشخاص المحيطين بي".

وواصل لاعب بالميراس البرازيلي: "أثق أنني سأعيش تاريخاً عظيما هنا مع الميرنغي، وفي غضون ستة أشهر، سأشهد تاريخاً كبيراً للغاية في ريال مدريد".

وتعرف إندريك، السبت الماضي، على منشآت ريال مدريد، والتقى رئيس النادي فلورنتينو بيريز وزملاءه الجدد، كما تبادل الحديث مع المدرب الإيطالي للفريق كارلو أنشيلوتي.

ومن المقرر أن ينتقل إندريك إلى صفوف ريال مدريد بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري.

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