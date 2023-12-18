هجوم «العصفور المفترس» الإسرائيلي يشل 70% من محطات الوقود في إيران

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن ما يقرب من 70 بالمائة من محطات الوقود في البلاد باتت خارج الخدمة، اليوم الاثنين، بعد أعمال تخريب محتملة؛ في إشارة إلى هجمات إلكترونية.

وقال إن "هناك مشكلة برمجية تسببت في وقوع مخالفات داخل محطات الوقود".

وحث التلفزيون المواطنين على عدم الهرع إلى المحطات التي لا تزال تعمل.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن سبب الأزمة التي تعيشها إيران هجوما شنته مجموعة قرصنة إلكترونية إسرائيلية، أطلقت على نفسها اسم "العصفور المفترس".

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان لوزارة النفط الإيرانية قولها إن أكثر من 30 بالمائة من محطات الوقود لا تزال في الخدمة. هناك حوالي 33000 محطة وقود في إيران.

شهدت إيران سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت محطات وقود، ونظام السكك الحديدية، وصناعات في السنوات الماضية.

أدى هجوم إلكتروني على نظام توزيع الوقود الإيراني عام 2021 إلى إصابة محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد بالشلل، ما تسبب في تشكل صفوف طويلة من سائقي السيارات الغاضبين أمام المحطات.

أعلن قراصنة مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف مضخات الوقود.

تواجه إيران، التي فرض عليها الغرب عقوبات منذ فترة طويلة، صعوبات في الحصول على أجهزة وبرمجيات حديثة، وغالبا ما تعتمد على الإلكترونيات المصنعة في الصين أو أنظمة قديمة لم تعد الشركات المصنعة تحدثها، ما يسهل ذلك على القراصنة المحتملين استهداف إيران.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز