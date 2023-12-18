إنريكي عن سبب إحباط مبابي: عليكم أن تسألوه! (فيديو)

رفض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التعليق على رد فعل كيليان مبابي بعد هدفه أمام ليل بالدوري الفرنسي.

وسئل إنريكي عن سبب إحباط مبابي وعدم احتفاله بالهدف، ليرد: "عليك أن تسأله، لقد كنت سعيداً بالهدف".

وأضاف إنريكي عبر شبكة "أمازون برايم فيديو": " مبابي سيلعب أينما يريد، فهو يتمتع بحرية كاملة للتحرك يميناً ويساراً وفي العمق، وهذا يتحدد حسب سيناريو اللقاء".

وأكد إنريكي أنه محبط بعد التعادل مع ليل (1/1)، مصرحاً: "لقد قدمنا أداء جيداً على المستويين الدفاعي والهجومي أمام منافس قوي، وكل شيء كان تحت السيطرة".

واستدرك: "في الدقائق الـ 10 الأخيرة فقدنا السيطرة، ولم نتمكن من الحفاظ على الفوز".

وأتم مدرب باريس، قائلاً: "يجب أن أشاهد آخر 10 دقائق مرة أخرى، أنا محبط لخسارة نقطتين، خاصة أنه كان يتبقى دقائق قليلة على نهاية المباراة".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز