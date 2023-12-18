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إنريكي عن سبب إحباط مبابي: عليكم أن تسألوه! (فيديو)

12/18/2023 6:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التعليق على رد فعل كيليان مبابي بعد هدفه أمام ليل بالدوري الفرنسي.

وسئل إنريكي عن سبب إحباط مبابي وعدم احتفاله بالهدف، ليرد: "عليك أن تسأله، لقد كنت سعيداً بالهدف".

وأضاف إنريكي عبر شبكة "أمازون برايم فيديو": " مبابي سيلعب أينما يريد، فهو يتمتع بحرية كاملة للتحرك يميناً ويساراً وفي العمق، وهذا يتحدد حسب سيناريو اللقاء".

وأكد إنريكي أنه محبط بعد التعادل مع ليل (1/1)، مصرحاً: "لقد قدمنا أداء جيداً على المستويين الدفاعي والهجومي أمام منافس قوي، وكل شيء كان تحت السيطرة".

واستدرك: "في الدقائق الـ 10 الأخيرة فقدنا السيطرة، ولم نتمكن من الحفاظ على الفوز".

وأتم مدرب باريس، قائلاً: "يجب أن أشاهد آخر 10 دقائق مرة أخرى، أنا محبط لخسارة نقطتين، خاصة أنه كان يتبقى دقائق قليلة على نهاية المباراة".

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