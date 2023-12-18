قفز إلى المركز الثامن.. مبابي يواصل توهجه بالدوري الفرنسي

واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه مع فريقه ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل مع ليل (1-1) مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الفرنسي.

وهز مبابي الشباك من ركلة جزاء رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً، ليتربع على صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن مبابي رفع حصيلته الإجمالية إلى 180 هدفاً في الدوري الفرنسي، مشيرة إلى أن الهداف التاريخي لباريس بات ثامن أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الفرنسي متجاوزاً الثنائي غونار أندرسون، وكارلوس بيانكي (179 هدفاً)

يذكر أن حصيلة مبابي في الدوري الفرنسي موزعة بين باريس سان جيرمان، وفريقه السابق موناكو، وينتهي تعاقد كيليان صاحب الـ 24 عامًا مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز