قفز إلى المركز الثامن.. مبابي يواصل توهجه بالدوري الفرنسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه مع فريقه ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.
وسجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل مع ليل (1-1) مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الفرنسي.
وهز مبابي الشباك من ركلة جزاء رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً، ليتربع على صدارة هدافي الدوري الفرنسي.
وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن مبابي رفع حصيلته الإجمالية إلى 180 هدفاً في الدوري الفرنسي، مشيرة إلى أن الهداف التاريخي لباريس بات ثامن أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الفرنسي متجاوزاً الثنائي غونار أندرسون، وكارلوس بيانكي (179 هدفاً)
يذكر أن حصيلة مبابي في الدوري الفرنسي موزعة بين باريس سان جيرمان، وفريقه السابق موناكو، وينتهي تعاقد كيليان صاحب الـ 24 عامًا مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18122023000110011019ID1107617233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.