تحديث أوزان شركات المؤشر العام لسوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول اليوم الاثنين.

وأشار السوق في تعميم إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتي كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية اقتنصت المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزنا في المؤشر بنسبة 10 %، ثم شركة العربية للطيران في المرتبة الثانية بنسبة 6.19 %.

يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5 % أو أكثر في رأسمال الشركة.

وأعلن سوق دبي المالي، في سبتمبر الماضي، تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام.

ووفق التحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتا كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزنا في المؤشر بنسبة 10 %.

وحقق سوق دبي المالي أفضل أداء شهري له منذ بداية العام خلال يوليو، بعد ارتفاعه 7 %عند مستوى 4059.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.5 % عند مستوى 9787.13 نقطة، خلال يوليو الماضي.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت سيولة الأسواق الشهرية 33.96 مليار درهم، منها 22.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و11.59 مليار درهم في سوق دبي.

جاء ذلك من خلال تداول 15.14 مليار سهم، توزعت بواقع 9.18 مليارات سهم في دبي، و5.96 مليارات سهم في أبوظبي، عن طريق تنفيذ 525.6 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 7% إلى مستوى 4059.27 نقطة خلال يوليو.

وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني 14.48%، ودبي الإسلامي 5.1%، ودبي المالي 10.6%، وأملاك 12.88%، وشعاع 8.4%، وتبريد 21%، وإمباور6.6% وديوا 2.3%.



