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دبي تشهد بيع أرض تجارية في نخلة جميرا بـ 720 مليون درهم

12/18/2023 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد السوق العقاري بدبي اليوم صفقة مبايعة بقيمة 720 مليون درهم لأرض تجارية في منطقة نخلة جميرا.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض 507475
قدم مربع، ليصل بذلك سعر القدم المربع إلى 1418 درهم.

وبلغت المبيعات العقارية بدبي اليوم في مستهل الإسبوع 1.8 مليار دهم، واستحوذت منطقة نخلة جميرا على الحصة الأكبر من المبيعات بقيمة 740 مليون درهم عبر 5 صفقات، تلتها منطقة جبل علي بمبيعات بلغت 372 مليون درهم عبر 16 صفقة، تلتها منطقة برج خليفة بمبيعات بلغت 123 مليون درهم عبر 12 صفقة.

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