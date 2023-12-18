ارتفاع أسعار النفط عالميا إثر مخاوف حول الإمدادات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية من اضطراب إمدادات الخام العالمية على خلفية اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.70% إلى 71.93 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.63% إلى 77.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
روسيا اليوم
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