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ارتفاع أسعار النفط عالميا إثر مخاوف حول الإمدادات

12/18/2023 5:54:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية من اضطراب إمدادات الخام العالمية على خلفية اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.70% إلى 71.93 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.63% إلى 77.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

روسيا اليوم

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