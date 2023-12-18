الاحتلال يقتحم قرية شقبا غرب رام الله
التاريخ
12/18/2023 5:53:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية شقبا غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية، وتمركزت وسطها، في الوقت الذي تواصل فيه التواجد بقرية بدرس منذ مساء أمس.
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