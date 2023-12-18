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الاحتلال يقتحم قرية شقبا غرب رام الله

12/18/2023 5:53:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية شقبا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت القرية، وتمركزت وسطها، في الوقت الذي تواصل فيه التواجد بقرية بدرس منذ مساء أمس.

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