أهداف إسرائيلية وأميركية متعاكسة: أوستن يصل إسرائيل لتقليص شكل الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- يصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى إسرائيل اليوم، الإثنين، بعد أربعة أيام من زيارة مشابهة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان. وبحسب تقارير أميركية، فإن هدف زيارة أوستن هو دفع إسرائيل إلى تقليص شكل الحرب على غزة، بحيث تنتقل من المناورة البرية الواسعة والقصف الجوي المكثف إلى التركيز على استهداف قوات حركة حماس وقيادتها.

إلا أنه لا يتوقع في إسرائيل أن ينجح أوستن في مهمته، وذلك لسببين وفقا لصحيفة "هآرتس". والسبب الأول هو أنه سيكون من الصعب على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تفسير تقليص في شكل الحرب، من دون تحقيق "إنجازات واضحة". وسيطالب قسم من الجمهور الإسرائيلي على الأقل بمواصلة الحرب بقوة شديدة حتى تحقيق "الأهداف" الإسرائيلية، وهي القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن والأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

ورغم المطالب الأميركية "بتقليص الحرب"، بدءا من منتصف الشهر المقبل، إلا أن نتنياهو يسعى نحو اتجاه معاكس وتمديد مدة الحرب بشكلها الحالي، بادعاء ضغوط يمارسها اليمين عليه، ولأن مصلحته الشخصية تستدعي تمديدها، في ظل تقديرات حول نهاية حكمه بانتهاء الحرب.

وتعتبر الإدارة الأميركية أن بإمكانها ممارسة ضغوط على إسرائيل، من خلال المساعدات الواسعة ونقل أسلحة وذخيرة إلى إسرائيل والتأثير على القرار الإسرائيلي بواسطة هذه المساعدات.

والسبب الثاني الذي لن يؤدي إلى نجاح مهمة أوستن وبالتالي تنفيذ مطلب إدارة بايدن "بتقليص" الحرب، وفقا للصحيفة، هو أن الانتقال إلى مرحلة أخرى من الحرب يستوجب استعدادات ميدانية ولوجستية واسعة، بينها شق شوارع ونشر نقاط ومواقع عسكرية.

وفي هذه الأثناء لا توجد مؤشرات على أن الحكومة والجيش في إسرائيل "يستعدان بجدية" للانتقال إلى مرحلة كهذه خلال عدة أسابيع وإنما تجري استعدادات هامشية، وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن الحاخامية العسكرية تستعد حاليا لإمكانية قضاء قسم من الجنود الإسرائيليين لعيد الفصح اليهودي داخل قطاع غزة. ويصادف هذا العيد في الأيام الأخيرة من شهر نيسان/أبريل المقبل.

كذلك، فإن التوقعات في إسرائيل هي أن الحرب قد تتعمق وتتسع إلى مناطق أخرى في قطاع غزة. "والمشكلة هي أن تطورات كهذه تجري تحت سحابة أثمان الحرب التي تتفاقم. والتأييد الشعبي الكبير للمناورة البرية، الذي تزايد في البداية على خلفية الضربات التي تلقتها حماس، أصبح مجبولا الآن تدريجيا بالقلق والشكوك. ورغم توسيع العملية العسكرية والخسائر التي يتكبدها العدو، فإننا نقترب من واقع خطير بجمود حركة القوات".