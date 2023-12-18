مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين ويطلقون النار شمال غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، مركبات المواطنين قرب دوار مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار.
وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن عددا من مستعمري مستعمرة "عطيرت" تجمهروا وسط دوار روابي، وأطلق أحدهم النار صوب مركبات المواطنين المارة، فيما رشق آخرون المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.
وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين عند دوار مستعمرة "حلميش" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب رام الله، وآخر عند مدخل عطارة، كما أُغلقت البوابة الحديدية المقامة على طريق رام الله نابلس الرئيس قرب مخيم الجلزون.
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