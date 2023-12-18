مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين ويطلقون النار شمال غرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، مركبات المواطنين قرب دوار مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار.

وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن عددا من مستعمري مستعمرة "عطيرت" تجمهروا وسط دوار روابي، وأطلق أحدهم النار صوب مركبات المواطنين المارة، فيما رشق آخرون المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين عند دوار مستعمرة "حلميش" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب رام الله، وآخر عند مدخل عطارة، كما أُغلقت البوابة الحديدية المقامة على طريق رام الله نابلس الرئيس قرب مخيم الجلزون.