Monday, 18 December 2023 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة مستوطنة بعملية إطلاق نار شمال رام الله

12/18/2023 5:53:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيبت مستوطنة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بعملية إطلاق نار، بالقرب من بلدة عطارة شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للسيارة التي قالت إنها تعرضت لإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة إسرائيلية بجروح.

وأغلقت القوات الإسرائيلية جميع الطرق المؤدية لمدينة رام الله وعزلت القرى عن المدينة.



MENAFN18122023000205011050ID1107617178

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث