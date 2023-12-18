إصابة مستوطنة بعملية إطلاق نار شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيبت مستوطنة إسرائيلية، اليوم الاثنين، بعملية إطلاق نار، بالقرب من بلدة عطارة شمال رام الله وسط الضفة الغربية.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للسيارة التي قالت إنها تعرضت لإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة إسرائيلية بجروح.
وأغلقت القوات الإسرائيلية جميع الطرق المؤدية لمدينة رام الله وعزلت القرى عن المدينة.
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